Tchad : Présentation des vœux de nouvel an du personnel de la Présidence au Chef de l’Etat

Au nom de tous les collaborateurs du Président de la République, le Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence, Dr Mahamat Ahmat Alhabo a présenté ses vœux les meilleurs pour une année de paix, bonheur santé et prospérité au Chef d'État et à sa famille auguste ainsi qu'à tout le peuple tchadien.



Dr Mahamat Ahmat Alhabo devait ensuite rassurer le président en transition sur la ferme détermination du personnel présidentiel à l'aider dans sa lourde et exaltante mission.



Dans sa réponse aux vœux formulés par ses collaborateurs, le Chef d'État, Général Mahamat Idriss Deby Itno les a exhortés à doubler d'ardeur pour faire triompher les idéaux de la 5ème République.



Pour lui en effet cette nouvelle république dont l'entrée en vigueur a été unanimement saluée doit être portée par tous sans exception parmi eux étant tous ceux qui travaillent à la présidence de la République.



C'est dans un climat paisible, serein, sécurisé et uni que la nouvelle république pourra prospérer au bénéfice des générations actuelles et futures déclara-t-il.



Après les souhaits mutuels, place aux vœux individuels. Debout et enthousiaste, le Président de la République Général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu tour à tour les vœux du Ministre d'État Secrétaire Général de la Présidence Dr Mahamat Ahmat Alhabo suivi du Ministre Directeur de Cabinet Civil Idriss Youssouf Boy puis le Chef d'État-major particulier Général Saleh Ben Haliki puis le Directeur de Cabinet Particulier Général Ismaël Souleymane Lony ensuite plusieurs autres personnalités ont également présenté leurs vœux au Chef de l'Etat.



Les personnalités présentes étaient dans l'ordre protocolaire suivant: ministre d'état, conseillers spéciaux, conseillers techniques, ambassadeurs itinérants, conseillers chargés de missions directeurs généraux et responsables des entités sous-tutelle. Ils ont tous serré la main du Président en lui souhaitant le meilleur dans l'exercice de ses hautes fonctions au service du Tchad en cette nouvelle ère qu'est celle de la 5ème République.



Le Chef d’Etat a répondu à chaque vœu qui lui était adressé. C'est par une belle photo symbolique représentant une miniature du Tchad que s'est achevée cette cérémonie pleine d'espoir sur un nouveau départ pour le pays.