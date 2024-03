Tchad / Présidentielle : La HAMA réglemente le temps d’antenne, du temps de parole et de l’espace rédactionnel dans les médias publics pendant la campagne

Selon les nouvelles règles édictées par la HAMA, chaque candidat aura droit à un temps d'antenne proportionnel à sa représentativité nationale. Ceci est basé sur les résultats des dernières élections législatives et locales, ainsi que sur d'autres critères objectifs tels que le nombre de parrainages obtenus. Cette approche vise à éviter toute partialité dans la distribution du temps d'antenne et à donner aux électeurs une vision équilibrée des différentes options politiques disponibles.



De plus, la HAMA a également déterminé une limite maximale pour le temps de parole accordé à chaque candidat lors des débats télévisés et radiophoniques. Cela permettra d'éviter tout déséquilibre entre les candidats et garantira que chacun dispose d'une opportunité égale de faire entendre sa voix devant le public. En imposant ces limites strictes, la HAMA cherche également à encourager un débat politique constructif plutôt qu'une simple compétition pour prendre la parole.



En ce qui concerne l'espace rédactionnel dans les médias publics, la HAMA a insisté sur l'importance de refléter objectivement toutes les positions politiques représentées lors de cette campagne présidentielle. Les médias sont tenus d'accorder aux différents candidats un espace suffisamment large pour présenter leurs programmes électoraux sans discrimination ni censure excessive. Cette mesure vise non seulement à garantir une information complète pour les citoyens tchadiens mais aussi à promouvoir un processus démocratique sain où tous ont leur mot à dire.