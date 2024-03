Tchad – Présidentielle : Le Parti Al-Wassat exprime son mécontentement face à la « mascarade » qui a conduit à l'élimination « injuste » de son candidat

Le parti a souligné qu'il était au courant de cette décision et a déploré les pressions et les marchandages exercés par certaines personnes du régime non démocratique dans le but d'obliger leur candidat à se retirer de la course ou d'être écarté.



"Cependant, notre candidat est resté catégorique en voulant répondre aux aspirations du peuple tchadien pour un changement", a affirmé le parti politique dans son communiqué.



Face à cette mise à l'écart de tous les candidats sérieux, Al-Wassat demande à ses militants et sympathisants ainsi qu'à l'ensemble du peuple tchadien de demeurer calmes et vigilants. Le parti assure que cette décision arbitraire ne restera pas sans conséquences. Les organes du parti se réuniront prochainement afin de prendre une position décisive sur cette question. L'opinion nationale et internationale seront informées des conclusions prises par Al-Wassat.



Cette protestation reflète une préoccupation légitime quant au respect des principes démocratiques dans la conduite des élections présidentielles au Tchad. En contestant l'élimination "injuste" de leur candidat, le Parti Al-Wassat met en lumière les pressions exercées par certains acteurs politiques pour influencer le processus électoral. Cette situation soulève des interrogations quant à la transparence et l'intégrité des élections prévues en mai 2024.