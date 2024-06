Tchad : Prestation de serment de 13 membres de deux institutions en présence du Chef de l’Etat

11 nouveaux membres de la Cour des Comptes et 2 Contrôleurs Généraux de l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption ont prêté serment le 10 juin 2024 au Palais Présidentiel Toumaï.



La cérémonie s'est déroulée en présence du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, du Premier Ministre, du 1er Vice-président du Conseil National de Transition et de membres du gouvernement.



La prestation de serment a été dirigée par le Premier Président de la Cour Suprême, Samir Adam Annour, et encadrée par la Première Avocate Générale, Fatimé Zenaba Koulro-Bézo.



Les 11 nouveaux membres de la Cour des Comptes et les 2 Contrôleurs Généraux ont juré de bien remplir leurs fonctions avec impartialité, dans le respect des lois et en gardant le secret des délibérations.



Le Président de la République a félicité les nouveaux membres et les a exhortés à faire preuve de sérieux et de travail bien fait au service de la République.



Cette cérémonie marque la nomination et l'entrée en fonction de ces 13 hauts cadres au sein de ces deux institutions importantes pour la gouvernance et la lutte contre la corruption au Tchad.