Tchad : Prise de commandement du nouveau gouverneur de la province du Moyen-Chari

Dans son discours d'adieu, le général de division Ousman Brahim Djouma, gouverneur sortant, a exprimé sa gratitude envers la population laborieuse du Moyen-Chari pour sa loyauté et son soutien tout au long de ses 15 mois de service. Il a souligné que son passage dans la province lui avait permis de faire respecter l'autorité de l'État en mettant en avant les valeurs essentielles telles que le respect hiérarchique et les principes fondamentaux de paix et de coexistence pacifique. De plus, il s'est engagé dans d'importants travaux d'infrastructures visant à améliorer les conditions socio-économiques des habitants.



Ousman Brahim Djouma exprime également son souhait que la population du Moyen-Chari continue à cultiver le vivre-ensemble avec le nouveau gouverneur. Il mentionne les véritables problèmes auxquels ce dernier devra faire face tels que le conflit entre éleveurs et agriculteurs alimentés par certaines autorités intéressées par des intérêts égoïstes, la détention illégale d'armes à feu par des individus malveillants et la nécessité de renforcer la sécurité dans la province.



