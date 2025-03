Tchad : Prise de fonction des nouveaux Secrétaires Généraux au Ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie

La cérémonie de passation de service a été effectuée par l'Inspectrice Générale Adjointe, Mme Salama IBNI Oumar. Cet événement marque une nouvelle étape dans la gestion de ce ministère stratégique pour l'économie tchadienne.





Rôle crucial des Secrétaires Généraux





Les Secrétaires Généraux jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de pétrole, de mines et de géologie. Ils sont chargés de coordonner les activités du ministère, de veiller à l'application des lois et règlements, et de superviser les projets en cours.