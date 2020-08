Tchad : Programme d’appui aux diplomés sans expérience lancé à Moundou

Le gouverneur de la province du Logone Occidental Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye a lancé officiellement ce lundi, le programme d’appui aux diplômés sans expérience (PADE).



La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de l’ATNV de Moundou en présence des autorités civiles et militaires à différents niveaux, des chefs de services publics et privés ainsi que des jeunes diplômés sans emplois sortis nombreux pour la circonstance.





Tout a commencé par un sketch présenté par l’artiste comédien Mandargué et sa troupe, sur l’importance du PADE. A travers eux, l’assistance a été éclairée sur les bien-fondés et les différentes étapes à franchir pour en bénéficier.





Dans son mot de circonstance, le Directeur national de l’ONAPE Sadick Abdelkerim Dicko a souligné que le chômage est une maladie grave et qui a pour cible la jeunesse. «À travers ce programme vous avez la possibilité de concilier la théorie à la pratique et de bénéficier des acquis et expériences des experts du monde de l’emploi» a indiqué Sadick Abdelkerim Dicko.





Le gouverneur de la province du Logone Occidental Ahmat Taha MAhamat Abdoulaye a témoigné au gouvernement à travers l’ONAPE sa profonde gratitude pour ce programme. Il invite tous les acteurs de s’en approprier pour l’atteinte des objectifs.





«Connaissant la forte détermination des uns et des autres, j’ai l’intime conviction que nous saurons relever le défis de sous-emploi, de pauvreté et d’inexpériences de nos jeunes diplômés et leur ouvrir la voie salutaire à l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés » s’est-il rassuré en ces termes.





Le Programme d’Appui aux Diplômés sans Expérience, est un programme de stage pré-emploi qui facilite l’insertion des diplômés nouvellement sortis du système éducatif, démunis de toute expérience professionnelle et à la recherche de leurs premiers emplois, de pouvoir obtenir des stages et emplois.