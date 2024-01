Tchad : Prorogation de délai pour l'Avis d'Appel d'Offres International n°0001/PASET/2024

La CEP-SNE vous informe que suite à la publication de l'Avis d'Appel d'Offres International n°0001/PASET/2024 pour l'acquisition de compteurs monophasés et triphasés à prépaiement et accessoires publiés en date du 08 janvier 2024 dans le journal l'Observateur N°1126 et au journal Alwihda N°056, le délai de dépôt des offres prévu initialement le 20 février 2024 à 10 heures précises est prorogé au 07 mars 2024 à 10 heures précises, heure de N'Djaména et l'ouverture des offres aura lieu publiquement le même jour à 10 heures et 30 minutes à la même adresse.



Veuillez trouver en pièce jointe ci-dessous, l'Avis d'Appel d'Offres International, initialement publié, dans sa version intégrale en format PDF.