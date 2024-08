Tchad : QUIZ EURO 2024, dernière remise de la promo par Moov Africa

Les derniers gagnants de la demi-finale et de la finale ont été récompensés.



En effet, c'est la direction générale de Moov Africa Tchad, qui a servi de cadre à la cérémonie de remise des cadeaux aux 5 derniers gagnants de la promo Quiz Euro 2024, dont 4 pour la demi-finale, en recevant des écrans TV de 43 pouces, et un gagnant pour la finale qui a reçu une moto dame de marque Haojue.



Le responsable du projet QUIZ EURO 2024, Gossenadji Étienne, chef de produits SMS et VAS, a expliqué les deux mécanismes de participation :



Mécanisme 1 :

Pour participer, il suffit de répondre au pronostic du match du jour envoyé par SMS, via le numéro court, puis de répondre par A, B, ou C au 9999 à 125 F/SMS. Le lendemain du match, tous les abonnés ayant envoyé la bonne réponse correspondant au résultat du match sont inclus dans un tirage au sort en présence d’un huissier de justice.



Mécanisme 2 : Les participants doivent composer le *800#, et effectuer des transactions à partir de 2 500 F (transfert local, transfert international via GIMAC, paiement marchand, paiement SNE, Canal, et achat de crédit et forfait), pour être éligibles au tirage au sort.



Tous les abonnés ayant effectué des transactions d'au moins 2 500 Fcfa sont inclus dans un tirage au sort, toujours en présence d’un huissier de justice.



L'opérateur de téléphonie mobile Moov Africa accompagne ses abonnés lors de grands événements tels que la Promo KDO, la Coupe du Monde 2022, la CAN 2023, le Mois de la Femme, la Tabaski, et l'EURO 2024, dans le but de les fidéliser et de les remercier.



Les heureux gagnants ont exprimé leur joie et satisfaction, indiquant que ces écrans TV leur permettront de suivre les différents championnats européens à la maison, au lieu d'aller aux cinés clubs. Et le bénéficiaire de la moto dame Haojue, a quant à lui, déclaré que cette moto lui permettra d'amener ses enfants à l'école, à la fin des vacances.