Tchad-Qatar : l’ambassadeur Tchonai Elimi remet les copies figurées de ses lettres de créance

Son Excellence Monsieur Tchonai Elimi Hassan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l’État du Qatar, a remis les copies figurées de ses lettres de créance à Son Excellence Soltan Bin Saad Al-Muraikhi, ministre d’État aux Affaires étrangères de l’État du Qatar, ce mercredi 12 février 2025.



Après les civilités d’usage et la remise des copies figurées des lettres de créance, les échanges entre les deux personnalités ont principalement porté sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Tchad et le Qatar, la nécessité de résoudre les conflits dans la sous-région, ainsi que la situation des réfugiés au Tchad.



Tout en souhaitant plein succès à l’ambassadeur dans l’accomplissement de sa mission, le ministre d’État a exprimé sa pleine disponibilité à œuvrer, de concert avec lui, pour la consolidation des relations bilatérales entre la République du Tchad et l’État du Qatar.