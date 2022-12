Tchad : Quadran International Tchad va construire 2 parcs solaires de 30 Mw crête à N’Djamena

Le groupe Qair, à travers sa filiale Tchad, Quadran International Tchad, a tenu le 14 décembre 2022 dans un hôtel de la place, une conférence de presse relative à son projet de lancement de la construction de deux sources d’énergies solaires. Il est question de pouvoir renforcer la société nationale d’électricité, au profit de la ville de N’Djamena.



« Créé en 2017, le groupe Qair est un pur Player indépendant de premier plan, dans le domaine des énergies renouvelables, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement au financement, à la construction et à l’exploitation d’actifs », souligne Gatien Courcelle, chef de projet Afrique subsaharienne.



Selon lui, le groupe Qair en Afrique porte des projets d’énergies dé-carbonés dans le but d’apporter une indépendance énergétique aux pays et aux consommateurs, tout en collaborant avec toutes les parties prenantes, entre autres, les États, les secteurs privés ainsi que les populations.



Le chef de projet indique que le groupe Qair déploie les projets de modèle éolien, solaire et hydraulique sur toute l’Afrique, et de pouvoir les développer, les financer et de les construire afin de les exploiter sur la durée. En effet, Qair conçoit et met en œuvre des solutions adaptées à chaque territoire. Son expertise repose sur son succès des projets développés, depuis 30 ans, relève Gatien Courcelle.



Dans cette optique, Quadran International Tchad, en accord avec le gouvernement tchadien, s’engage à construire deux parcs solaires de grande envergure à N’Djamena. En respectant les critères internationaux, quant à l’implantation des projets de sources d’énergies, Quadran Tchad s’engage à tenir compte de l’environnement et de la population, rassure Marc Galinier, directeur Afrique subsaharienne.



Il s’agit donc de la construction de deux fermes de 15 mégawatt crête (Mwc) chacune, situées à proximité des postes électriques de Gassi dans le 7ème arrondissement, et à Lamadji dans le 10ème arrondissement de N’Djamena, la capitale. Ces projets permettront de générer 65 000 Mwh d’électricité par an, soit l’alimentation de plus de 260 000 habitants. Marc Galinier informe que l’ensemble des autorisations administratives sont obtenues. Le bouclage financier est prévu pour le courant de l’année 2023 et la mise en service des projets, en 2023-2024, déclare-t-il.



Le directeur Afrique subsaharienne de Qair, informe que ce projet sera développé par Quadran International Tchad, et l’énergie sera vendue à un prix compétitif à la SNE, via un contrat d’achat d’électricité, signé depuis septembre 2020. Au bout de 20 ans, les deux centrales seront mises gratuitement à la disposition de l’Etat tchadien. Et produiront au minimum 80% de ses capacités, garantit Marc Galinier, directeur Afrique subsaharienne du groupe Qair.