Tchad : Quand la belle-famille dépasse les limites — Qui dirige vraiment le couple ?

"Je suis mariée à mon mari, mais je vis avec sa mère, ses sœurs, ses tantes et… leurs règles", témoigne Nebinon, 29 ans, dont l'expérience est partagée par de nombreuses femmes dans les mariages tchadiens traditionnels. La belle-famille est rarement en retrait, s'immisçant dans les décisions, les disputes, les choix de vie, et parfois même symboliquement dans l'intimité du couple.





Dès les premiers mois de mariage, des frictions apparaissent souvent autour de la gestion du foyer : qui décide du budget ? Qui élève les enfants ? Et surtout, l'épouse doit-elle tout accepter pour préserver son mariage ? Une femme résignée confie : "Chez nous, c’est la maman de mon mari qui décide de tout à la maison."





Dans de nombreuses cultures locales, la belle-famille se sent investie d'une responsabilité de veiller à la stabilité du mariage. Le mari est parfois perçu comme "influençable" ou "encore immature". Les sœurs aînées, les tantes et la mère assument alors les rôles de juges, de conseillères, voire de commandantes. "On ne peut pas laisser une fille venir tout diriger chez nous. Elle doit d’abord s’adapter à notre manière de vivre", affirme une belle-mère, avec une conviction inébranlable. Cependant, cette tradition, bien qu'ancrée, peut rapidement empoisonner la relation conjugale, surtout si le mari ne parvient pas à fixer des limites claires.



Le Mari au Cœur du Dilemme

Pris entre son amour conjugal et son devoir filial, l'homme se retrouve souvent dans une posture délicate. S'il soutient son épouse, il risque d'être accusé d'être "dominé". S'il écoute trop sa famille, il court le danger de perdre la confiance de sa femme. Mahamat, père de deux enfants, confie avec amertume : "Je veux la paix, donc je les laisse faire… Mais parfois, je sens que je perds mon foyer doucement."





De nombreux divorces aujourd'hui ne sont plus causés par des conflits directs entre époux, mais par l'ingérence constante des proches. La belle-famille critique, surveille, et finit par diviser le couple.

Une Nouvelle Génération qui Veut Poser Ses Règles

Face à ces défis, une nouvelle génération de couples tchadiens aspire à rompre avec ce modèle. Certains choisissent de vivre à distance de leurs familles, tandis que d'autres posent des règles claires dès le début de leur union : pas d'intrusion dans le quotidien du couple, et respect des décisions prises à deux. Brice, marié depuis trois ans, l'affirme sans détour : "Je respecte ma mère, mais mon mariage, c’est mon affaire."





Lorsque la belle-famille devient un "troisième pilier" du couple, l'équilibre conjugal devient extrêmement fragile. Sans limites précises et sans respect mutuel, l'amour risque de s'effacer progressivement. Pour construire un foyer solide et durable, il est parfois nécessaire d'avoir le courage de dire non, même à ceux que l'on aime.