Tchad: Quatre associations de défense des droits de l'homme formées en techniques de gestion de cycle de projet des DH par le HCDH

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet Renforcement des capacités des Forces de Sécurité Intérieure (FSI), le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) a organisé, le 14 mars 2024, une session de renforcement des capacités des ADH (Associations de Défense des Droits de l'Homme) en techniques de gestion du cycle de projet des droits de l'homme. Cette session s'est tenue dans la grande salle de réunion de la Maison des Nations Unies à N'Djamena.

Dans cette optique, quatre organisations de défense des droits de l'homme, à savoir Droits de l'Homme Sans Frontières (DHSF), l'Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT), Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture - section Tchad (ACAT Tchad) et la Ligue Tchadienne des Droits de l'Homme (LTDH), ont été sélectionnées en 2023 après une évaluation minutieuse de leurs dossiers selon les critères préétablis par le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme au Tchad. Ceci dans le but de bénéficier de subventions.



Il convient également de souligner qu'en janvier 2024, un soutien financier a été octroyé à ces quatre organisations et que les bénéficiaires ont entamé leurs activités conformément aux termes du protocole d'accord avec le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme. Bien qu'étant pleinement engagées dans la mise en œuvre des activités planifiées et approuvées par le Comité d'allocation des subventions du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme, ces organisations bénéficiaires susmentionnées ne disposent pas encore des compétences nécessaires en matière de gestion, suivi et évaluation de projets, notamment ceux relatifs aux droits humains. C'est pourquoi le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme au Tchad a jugé opportun d'organiser une session intensive de formation à cet effet à l'intention des responsables ainsi que du personnel clé chargé de la mise en œuvre des activités au sein de ces quatre organisations.







Le Représentant du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme et Chef de Bureau au Tchad, Félix Ahouansou, a tenu à féliciter les bénéficiaires du projet en dépit de la lenteur dans le processus. Il a exhorté les participants à suivre avec attention les échanges qui, selon lui, permettront à ceux-ci de bien gérer ces financements afin d'atteindre les objectifs fixés.



Il faut noter qu'il est attendu de cette session que : les bénéficiaires de la subvention ont compris les techniques du cycle d'un projet, les plans d'activités respectifs des ADH bénéficiaires sont examinés et se focalisent sur les axes prioritaires du projet FSI, les participants/es examinent et élaborent des axes stratégiques pour une bonne coordination avec le HCDH Tchad, une gestion efficiente et un rapportage optimal de leurs activités.



Par ailleurs, il faut préciser que l'équipe du projet FSI veillera à la prise en compte de la dimension du genre pour cette formation à travers notamment une participation féminine significative et des discussions thématiques autour des droits et l'autonomisation des femmes.







