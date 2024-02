Tchad : Quel est le sort de l’opposant Yaya Dillo ?

« Nous venons d’apprendre l’assassinat du président du PSF, Yaya Dillo, par la junte au pouvoir et ses accompagnateurs. Une pensée pieuse pour cet homme de courage mort en défendant les valeurs de démocratie et de justice. Sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches », a écrit mercredi sur Twitter Tollimi Abakar, président du Conseil National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD), parti d’opposition au Tchad.



Il faut rappeler que le siège du PSF (domicile de Saleh Deby) a été criblé de balles suite aux opérations des forces de l’ordre survenues ce 28 février.



« On en veut à ma personne. Rappelez-vous, c'est la date d'anniversaire du 28 février 2021 où ils ont fait la même chose chez moi. Nous avons joué à la naïveté en parlant de pardon », avait indiqué mercredi à Alwihda l’opposant tchadien.



Yaya Dillo avait aussi démenti être derrière l'attaque du 19 février 2024 à la Cour Suprême et dénonce une mise en scène. « La Cour Suprême est protégée par au moins trois compagnies de gendarmerie », avait-il relevé.



Malgré toutes les informations indiquant qu’il aurait été abattu, Alwihda n’est pas parvenu à son niveau à confirmer ou infirmer cette information. Des précisions du gouvernement sont attendues dans la journée peut-être.



Le ministre de la Communication du Tchad, Abdraman Koulamallah, était attendu mercredi soir sur le plateau de la télévision nationale en rapport avec les événements selon la présentatrice du journal de 20h mais ça n’a finalement pas eu lieu.



Ainsi, l’incertitude demeure quant au sort réservé à Yaya Dillo.