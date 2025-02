Tchad : Quelle lecture politique du remaniement ?

La reconduction de plusieurs ministres clés montre une volonté de poursuivre les réformes en cours, tandis que les nouveaux visages apportent une dynamique renouvelée.

Le maintien de Tahir Hamid Nguilin aux Finances, associé aux nouveaux visages dans le commerce et l’industrialisation agricole, reflète l’accent mis sur la relance économique.

Avec l’arrivée de Zara Mahamat Issa à l’Action sociale, le gouvernement semble vouloir renforcer la gestion des crises humanitaires et sociales.

Ce remaniement gouvernemental s’inscrit dans une logique de stabilité et de transformation, avec des ajustements stratégiques pour répondre aux défis économiques, sociaux et sécuritaires du Tchad :Un équilibre entre continuité et renouveau :Une volonté de renforcer l’économie et l'emploi :Une restructuration stratégique des affaires sociales :Les prochains mois permettront d'évaluer l'efficacité de cette nouvelle équipe dans la mise en œuvre des réformes attendues.