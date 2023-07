TCHAD

Tchad : Qui sont les candidats concernés par la deuxième série du Baccalauréat 2023 ?

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Juillet 2023

​Le 15 juillet 2023, la présidente du jury du baccalauréat 2023, Dr. Gotoum Madjinangar, a annoncé les résultats tant attendus de la première série d'épreuves écrites du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire Général et Technique, session de juin 2023. Avec une grande fierté et émotion, la présidente du jury a exprimé sa gratitude envers les personnes impliquées dans l'organisation de cet examen et a félicité les candidats admis pour leur réussite.