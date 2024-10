AFRIQUE Tchad-RCA : la 15ème session de la Grande commission mixte a rendu son communiqué final

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Octobre 2024





« A l’invitation du Gouvernement Centrafricain, s’est tenue à Bangui, en République Centrafricaine, la 15ème Session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre la République Centrafricaine et la République du Tchad du 21 au 23 Octobre 2024.



Les deux délégations ont été conduites respectivement par leurs Excellences, Madame Sylvie BAIPO TEMON, Ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’Etranger de la République Centrafricaine et Monsieur Abderaman KOULAMALLAH, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Coopération Internationale et des Tchadiens de l’Etranger, Porte-Parole du Gouvernement de la République du Tchad.



La cérémonie solennelle d’ouverture des travaux a été marquée par les allocutions des deux Chefs de délégation. Ils se sont félicités de l’excellence des relations séculaires et fraternelles qui unissent les deux pays.



Réaffirmant l’engagement et la détermination commune des deux (2) Chefs d’Etat, Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA, Président de la République Centrafricaine et Son Excellence Mahamat IDRISS DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, à œuvrer ensemble en vue d’insuffler une dynamique nouvelle à leur coopération ;

Soulignant l’impératif de mutualiser leurs efforts afin de lutter contre l’insécurité transfrontalière et relever dans un cadre conjoint les défis sécuritaires auxquels les deux (2) pays sont confrontés ;

Déterminés à promouvoir la sécurité et le développement mutuel, les Chefs des délégations ont déclaré l’ouverture de la 15ème Grande Commission Mixte entre la République Centrafricaine et la République du Tchad ;



Après le retrait des Personnalités, les experts ont repris les travaux et adopté l’ordre du jour sur les questions politiques, sécuritaires et humanitaires. Les deux Parties ont exprimé leurs préoccupations quant à la situation d’insécurité persistante le long de la frontière commune aggravée par la criminalité transfrontalière organisée et le grand banditisme.



Elles ont convenu de conjuguer leurs efforts pour combattre ces menaces, notamment en renforçant la coopération sécuritaire et mettant en place des Mécanismes conjoints afin d’éradiquer ces fléaux, qui compromettent la sécurité des populations et le développement durable des deux pays.

Les deux parties ont passé en revue quatre (4) projets d’Accord, notamment : Projet d’Accord relatif aux Consultations politiques régulières ; Projet d’Accord en matière de sécurité ; Projet de Protocole d’Accord portant création d’une Force mixte de sécurisation des frontières ; Accord Commercial.



A l’issue des travaux, les Accords ci-après ont été signés : Accord relatif aux Consultations politiques régulières ; Accord en matière de sécurité ; Protocole d’Accord portant création d’une Force mixte de sécurisation des frontières. En marge, de la Grande Commission Mixte, l’Accord Tripartite relatif au Rapatriement des Réfugiés a été signé après examen par les experts des deux délégations ainsi que par les experts du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) de la République Centrafricaine et de la République du Tchad, en vue de sa signature.



Les deux parties ont convenu d’organiser des réunions de travail régulières et de mettre sur pied un Comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la présente session, en vue de garantir l’implémentation effective des actions de coopération initiées par les deux pays.



Durant son séjour, la délégation tchadienne conduite par Son Excellence Monsieur Abderaman KOULAMALLAH a été reçu en audience par Son Excellence Professeur Faustin TOUADERA, Président de la République Centrafricaine, à qui elle a transmis les salutations fraternelles de son Homologue et frère, Son Excellence Mahamat Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad.



Son Excellence Monsieur Abderaman KOULAMALLAH s’est également entretenu avec Son Excellence Madame Sylvie BAIPO TEMON, Ministre des Affaires Etrangères et des Centrafricains de l’Etranger de la République Centrafricaine, avec qui, ils ont procédé à un large tour d’horizon de la coopération bilatérale ainsi que des voies et moyens devant permettre de la consolider davantage.



Clôturant les travaux, les deux Chefs de délégations se sont félicités de l’esprit de fraternité, de convivialité et de compréhension mutuelle qui a prévalu tout au long des travaux et qui a permis aux deux délégations de s’accorder sur les principales questions soumises à leur appréciation.



La Délégation Tchadienne a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA, Président de la République, Chef de l’Etat, au Gouvernement et au peuple Centrafricain, pour l’accueil fraternel et chaleureux ainsi que pour l’hospitalité dont elle a fait l’objet. Les deux Parties se sont convenues de tenir les assises du Comité de suivi ainsi que celles de la 16ème session de la Grande Commission Mixte de Coopération à N’Djamena, à des dates à convenir d’accord-parties par voie diplomatique.



Fait à Bangui, le 23 octobre 2024 »





