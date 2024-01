Tchad : RNDT-Le Réveil, unis au 8e arrondissement de N’Djamena malgré les défections

Le représentant du Rassemblement National des Démocrates Tchadiens (RNDT-Le Réveil) dans le 8ème arrondissement a tenu une conférence de presse pour informer l'opinion nationale.



Lors de cette conférence, Abakar Mahamadi Moussai, représentant du 8ème arrondissement, a souligné la loyauté envers leur parti, réaffirmant l'attachement à l'idéologie, à la ligne politique et aux valeurs qui ont uni ses membres. Il a reconnu que certains peuvent choisir de quitter le parti, mais cela ne devrait pas être perçu comme un affaiblissement de leur présence dans le 8ème arrondissement, ni du parti lui-même. Ces départs offrent, selon lui, une opportunité de renouvellement et de redéfinition de leur engagement collectif.



Il a affirmé que la force du parti réside dans sa capacité à transcender les divergences individuelles et à se concentrer sur l'objectif principal du mouvement politique, à savoir triompher lors des échéances électorales. Les défections sont considérées comme une étape temporaire dans l'histoire du parti, qui continuera de prospérer grâce à l'engagement continu des membres fidèles.



Le parti, selon Moussai, est le gardien d'une idéologie prête à faire face aux défis de la sphère politique et aux changements de personnel. En restant unis et en réaffirmant leur loyauté envers le parti, ils sont déterminés à bâtir un avenir meilleur.



Il a encouragé les membres à ne pas laisser les défections ébranler leur engagement, mais plutôt à les voir comme une occasion de renforcer leurs liens, de réaffirmer leur engagement envers leurs idéaux, et de démontrer que leur parti est plus qu'une simple somme d'individus. En restant fidèles aux valeurs de leur formation politique, ils continueront de mener le changement qu'ils souhaitent voir dans le 8ème arrondissement.