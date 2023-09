Tchad : Radal'Djamil Saab organise une journée de salubrité à l’hôpital d'Am-Timan

L'association Radal'Djamil Saab est une organisation locale créée par des jeunes de la ville, dans le but de promouvoir le développement et le progrès de la province du Salamat. Les membres de l'association sont très actifs depuis la création de l'association.



Ils sont à leur énième activité. Ils interviennent souvent dans les endroits ou édifices publics, surtout les mosquées où plusieurs séances de journée de salubrité ont été organisées afin de rendre ces espaces salubres.



Selon Ramadan Youssouf Ramadan, un des responsables de l'organisation, les membres ne sont pas venus les mains vides lors de l'activité de ce vendredi. En plus du nettoyage de l'hôpital, ils ont apporté une assistance matérielle et financière aux malades hospitalisés.



L'association prévoit organiser d'autres séances du même genre dans certains lieux de la ville.