Tchad : Rakidji Ngomdjibaye poursuit sa campagne village par village au Moyen-Chari

Le chef de mission de la coalition pour un Tchad uni du moyen-Chari, le camarade Rakidji Ngomdjibaye poursuit la campagne de proximité. Mabrouka Banda est la 10ème étape parcourue par le chef de mission.



Situé à 5 km de la ville, ce centre d’apprentissage et de mémorisation du Saint Coran a réservé une hospitalité chaleureuse au chef de mission et la délégation qui l’accompagne.



Pour le responsable de ce centre, Cheikh Ousman, « le centre Mabrouka vous souhaite la bienvenue et vous aide à atteindre vos objectifs et en retour soyez reconnaissants envers ceux et celles qui vous ont tendu la main. Ici, nous sommes soudés, nous agissons unanimement et prenons toujours une décision collective pour répondre à des situations. Nous avons toujours prêché pour la paix dans notre pays et le candidat qui nous garantit la paix trouvera certainement nos voix », a-t-il souligné.



En raison de son électorat considérable, et vu l’apport non négligeable lors du référendum constitutionnel, le chef de mission n’a pas choisi le Mabrouka par hasard. Il est venu sensibiliser les apprenants et le cheikh, à voter massivement le 6 mai en faveur du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, le camarade MIDI.



Il n’a pas perdu de vue le rôle crucial des femmes et des jeunes en cette période électorale. Il les a exhortés à cultiver la tolérance comme l’enseigne la religion musulmane.



« Je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin et j’ai été ému pour cet accueil spectaculaire. Milles fois merci », dit le chef de mission avec beaucoup de plaisir. Il leur a demandé de s’impliquer dans ce processus pour sensibiliser leurs frères et sœurs, les personnes âgées à sortir pour voter unanimement le 6 mai, pour une victoire écrasante de notre candidat.



« Nous voulons tous une nation havre de paix et en progrès. Pour cela, il faut cultiver toujours la tolérance pour une élection apaisée et responsable. Nous sommes tous appelés à s’unir et placer le Tchad au-dessus de tous », a-t-il souligné. « Suivez l’exemple de votre cheik, c’est un homme sage et bosseur qui a contribué sans relâche au développement du Moyen-Chari », a laissé entendre le chef de mission.



C’est avec le sentiment d’un message bien passé que le chef de mission a pris congé de ses militants et emprunter le chemin vers Koumogo, prochaine étape.