Tchad : Ramon Grosso s’allie au COST pour booster le sport de haut niveau

Une délégation de la fondation espagnole Ramon Grosso séjourne au Tchad. Elle accompagne les 5 jeunes talents en gymnastique en formation dans un centre d'entrainement de haut niveau en Espagne. Ces gymnastes préparent depuis 2 ans les Jeux Olympiques de Paris 2024.



Une rencontre a eu lieu le 25 juin entre le président du COST (Comité olympique et sportif tchadien) et la délégation de la fondation espagnole Ramon Grosso conduite par son president.



Au cours de la rencontre, il a été question de booster les efforts déjà consentis par le Tchad sur le plan sportif. Avec l'appui de la fondation, le président du COST, le général Idriss Dokony Adiker entend promouvoir davantage le sport tchadien dans son ensemble, que ça soit dans le domaine du judo, du basket-ball, du football, de la lutte, de la gymnastique, du volley-ball, etc.



Ensemble, ils entendent aider les jeunes athlètes à se faire former dans des centres spécialisés. Une convention est donc ainsi conclue entre les deux parties. Le directeur de ladite fondation est accompagné de quelques membres de son centre de formation.



L'objectif à court terme de ces échanges est de préparer les athlètes tchadiens afin de participer aux prochains JO de 2024 à Paris. Il a été reconnu que les infrastructures de base pouvant servir comme centre de formation sont en manque.