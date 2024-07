Tchad : « Rapatriement de 157 citoyens tchadiens détenus en Libye » (ministère des Affaires étrangères)

À travers un communiqué de presse, rendu public, ce 23 juillet 2024, le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale informe que, par vol spécial, en date du 23 juillet 2024, l’Organisation Internationale des Migrations (OlM), en partenariat avec l'ambassade du Tchad à Tripoli et les autorités de l'Etat de Libye, a procédé au rapatriement à N'Djamena de 157 citoyens tchadiens détenus en Libye.



« Ce rapatriement marque une étape significative dans nos efforts pour assurer la sécurité et le bien-être de nos concitoyens. Grâce à la coopération étroite entre les autorités libyennes, le Tchad et l'OIM, ces ressortissants, qui ont enduré des conditions difficiles, seront bientôt réunis avec leurs familles et pourront reprendre une vie normale », a précisé la diplomatie tchadienne.



« D'autres vols de rapatriement suivront dans les semaines à venir, afin de libérer et rapatrier l'ensemble des ressortissants tchadiens encore détenus en Libye. Ces opérations s'inscrivent dans un engagement continu pour la protection de nos citoyens à l'étranger et le respect de leurs droits fondamentaux », poursuit le communiqué.



Ce rapatriement fait suite à la derrière visite du président de la République du Tchad à Tripoli, qui a permis la signature d'accords bilatéraux sur le sort des Tchadiens vivant dans ce pays frère.



Le ministère des Affaires étrangères met comme priorité de son action, la sécurité, le sort et le bien-être des Tchadiens vivant en dehors du territoire national.



Dans les jours à venir, une conférence de la diaspora sera organisée, au cours de laquelle les questions essentielles des Tchadiens à l'étranger, seront entre autres, abordées.