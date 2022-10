Tchad : Ray's Kim donne de ses nouvelles, "je vais bien"

Blessé lors des manifestations du 20 octobre à N'Djamena, l'artiste déclare qu'il va bien. Les rumeurs sur sa mort au cours des manifestations avaient enflammé les réseaux sociaux.



"Je suis passé par le pire mais je reviens plus fort et plus que déterminé pour la suite", ajoute Ray's Kim. Il rend également hommage aux victimes des évènements meurtriers et ajoute qu'il observe un recueillement en leur mémoire.