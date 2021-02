TCHAD Tchad : Recouvrement des crédits agricoles, l'ONAPE sensibilise dans le Mayo-Kebbi Est

Alwihda Info | Par Houmsou Joseph - 17 Février 2021



Les concertations avec les chefs de cantons ont eu lieu ce 17 février 2021 à Bongor, chef-lieu de la province, dans la salle de réunion de l’Office national pour la promotion de l’emploi.

C’est une mission conduite par le chef de mission, Abdérahmane Mahamat Abba. 13 sur 28 chefs de canton que compte de la province sont conviés. L’objectif de cette concertation est de sensibiliser ces derniers dans l’accompagnement pour le remboursement des crédits agricoles octroyés par l’ONAPE, et aussi de les informer des nouvelles stratégies émises par la direction pour que la campagne agricole 2021 soit une réussite. À l’entame des travaux, le chef d’antenne de l’ONAPE de Bongor, Issa Cherif Allatchi, a décliné à leurs majestés, l’objet de cette rencontre de concertation qui, selon lui, permettra à la province ou à leurs cantons, d’avoir la chance de bénéficier du crédit agricole d’avril 2021. Cependant, à une seule condition que les bénéficiaires de l’édition 2020 remboursent intégralement, les fonds reçus.



La politique de la lutte contre le chômage prôné par l’ONAPE ne peut avoir de sens que lorsque la confiance règne entre les demandeurs et l’institution. Le chef d’antenne de l’ONAPE de Bongor a rappelé qu’il ne sera pas seulement question d’examiner les différents problèmes liés à l’émergence du crédit agricole et de trouver des solutions communes pour sa pérennisation, mais aussi d’échanger sur les points forts afin que chacun se les approprie pour un bon recouvrement.



Le chef de mission Abdérahmane Mahamat Abba, représentant le directeur général, par ailleurs chargé de programme auto-emploi et de crédit agricole, a expliqué que l’ONAPE a financé pour la campagne agricole 2020, une somme de 339 militons FCFA dans de la province du Mayo-Kebbi Est. À ce jour, le remboursement effectué par les différents cantons s’élève à 112,171 millions de FCFA, soit un taux de recouvrement de 33%. Déplorant cette situation, le chef de la mission ajoute qu’avec ce rythme, il sera difficile d’ici fin mars, que le remboursement soit à 100%. C’est pourquoi il demande aux chefs de cantons de s’impliquer de manière effective pour solder leurs comptes, sans cela, leur canton ne bénéficiera pas de crédit pour la campagne en cours.



Abdérahmane Mahamat Abba a félicité le chef de canton de Fianga pour son engagement à recouvrir la dette qui pesait sur son canton lors de la campagne agricole 2019. Il a par la même occasion félicité le directeur général de l’ONAPE. La direction de l’ONAPE a mis en compétition des prix pour tout canton qui aura remboursé intégralement son crédit, avec en prime, un forage d’eau à motricité humaine en guise de don à la population. Malheureusement, pour la province aucun canton n’a soldé son crédit.





