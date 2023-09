Tchad : Recrutement d'un Cabinet pour l'audit des comptes des projets de la CEP-SNE pour les exercices 2023, 2024 et 2025

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET

SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

https://cep-sne.td

pirect.cep@gmail.com

N° de Dons :N° de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : TD-NEC-SNE-346788-CS-LCSLe Gouvernement de la République du Tchad a reçu les financements suscités, de l’pour financer les activités du Projet d’Interconnexion des Réseaux Électriques Cameroun-Tchad (PIRECT), du Projet d’Accroissement d’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET) et du Projet Régional d’Intervention Urgente dans le Secteur de l’Energie Solaire (RESPITE)Il se propose d’utiliser une partie de ces financements pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat suivant :Le Consultant doit formuler une opinion professionnelle sur la situation financière des trois Projetsainsi que sur les produits et les charges de l’exercice comptable se terminant à cette date.La CEP SNE invite les firmes (« Consultants ») admissibles à manifester leurs intérêts pour fournir les services décrits ci-dessus.Les termes de référence de la mission et l’avis de publication pourront être consultés au Secrétariat de la CEP SNE ou sur le site web suivant :Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts Comptables membre de l’IFAC ou de la FIDEF, ayant une expérience confirmée en audits financier des projets de développement de nature similaire à la mission et financés f par les partenaires techniques et financés et acceptable par l’IDA.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14 ; 3.16 et 3.17 de la Section III du « Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement – édition novembre 2020 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts seront appliquées.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.Un Consultant sera sélectionné selon la méthode [] telle que décrite dans le « Règlement ».Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées au Secrétariat de la CEP SNE à l’adresse ci-dessus en personne ou par courrier électronique à l’adresse suivante :