ANNONCES

Tchad : Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour la mise à jour du logiciel TOM2PRO (AMI n°237 du Projet PROLAC-TD)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Septembre 2024

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement de l'Association Internationale de Développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre de contrat cité ci-dessous : Recrutement d'un consultant (cabinet) pour la mise à jour du logiciel TOM2PRO conformément aux exigences du Nouveau Système Comptable dénommé "Système Comptable des Entités à But Non Lucratif" en abrégé (SYCEBNL), à la conversion des anciens comptes vers les nouveaux comptes de SYCEBNL, la migration et le basculement des données comptables et financières, leur mise en conformité avec l'Acte uniforme et du cadre conceptuel du SYCEBNL, la présentation du bilan d'ouverture et de formation du personnel en charge de la gestion fiduciaire et comptable.