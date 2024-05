ANNONCES

Tchad : Recrutement d’un Consultant chargé de l’audit des comptes et états financiers du Projet PROLAC pour les exercices 2024 et 2025

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Mai 2024

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour la mise en œuvre du Projet de Relance et de Développement de la Province du Lac Tchad (PROLAC-TD) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat cité ci-dessous : Recrutement d’un consultant chargé de l’audit des comptes et états financiers du Projet de Relance et de Développement de la Province du Lac Tchad (PROLAC-TD) pour les exercices 2024 et 2025 et de la période de clôture.