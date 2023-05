Tchad : Recrutement d'un Consultant chargé de l'audit des états financiers du projet PROLAC-TD

Numéro du Don : IDA D 6340-TD

Le Gouvernement de la République du TCHAD a reçu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre de contrat cité ci-dessous :

Recrutement d’un consultant chargé de l’audit des états financiers du Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD) pour les exercices 2022 et 2023.



OBJECTIFS DE LA MISSION

L’objectif de l’audit des états financiers du PROLAC TD est de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière et comptable du projet pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 ainsi que sur les produits et les charges de l’exercice comptable se terminant à ces dates. L’audit permettra également de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.



CONNAISSANCE DE LA MISSION

L ’audit sera réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) éditées par la Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC) et inclura les tests et les procédures d’audit que l’auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances.

L’auditeur s’assurera que :

a) Toutes les ressources financières ont été employées conformément aux dispositions des accords de financement applicable, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

b) Les biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux dispositions desdits accords de financement applicable fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque Mondiale et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables.

c) Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires au titre des différentes opérations relatives au projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier) ont été correctement tenus et archivés.

d) Pour ce qui concerne des comptes désignés, ceux– ci ont été gérés conformément aux dispositions des accords de financement applicable.

e) Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l’application systématique des normes comptables internationales pertinentes ou des normes acceptables par la Banque ; ils donnent une image fidèle de la situation financière du Projet ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours des exercices clos.

f) La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;

g) Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec les accords de financement ;

h) Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées aux Comptes Désignés. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit.



COMPOSITION DU DOSSIER DE LA MANIFESTATION D’INTERET Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Coordonnateur National de PROLAC-TD ; CV du personnel chargé à réaliser la mission du consultant, de ses domaines de compétence ; Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-Comptables qui est membre de l’IFAC ou de la FIDEF et ayant une expérience confirmée d’au moins dix (10) missions d’audit financier des projets de développement de nature similaire à la mission et acceptable par l’IDA.