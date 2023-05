Tchad : Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation d'un audit environnemental pour le Projet PEFAF

Secteur : Éducation

Projet : Projet d’Éducation des Filles et d’Alphabétisation des Femmes (PEFAF)

Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)

N° d’Identification du projet : P-TD-IAE-002

N° DU DON: 5900155016453



1. Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement du Fonds Africain de Développement pour couvrir les coûts du Projet d’Éducation des Filles et d’Alphabétisation des Femmes (PEFAF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d'un(e) Consultant(e) Individuel(le) pour la réalisation de l’Audit Environnemental et social des exercices 2023 et 2024.



2. Les services prévus au titre de ce contrat consistent à faire l’état des lieux du respect des exigences du Système de Sauvegarde intégrée de la Banque et des normes nationales. Il vise à évaluer le niveau de conformité du projet aux exigences environnementales et sociales applicables. Les termes de référence donnent le détail des tâches à exécuter dans le cadre de cette mission.



Le ministère de l’Éducation nationale et de la promotion civique (MENPC) invite les Consultants spécialisés à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations similaires (Curriculum Vitae récent, daté et signé, copie (s) du ou des diplôme (s), attestations de formation, référence de prestations similaires accompagnées des preuves de réalisation notamment des attestations de services faits délivrées par le Client, certificats de travail, expérience dans des missions comparables, etc.). Le CV devra mettre en évidence les références de prestations similaires et expériences dans des missions comparables du candidat.

Le consultant aura la formation et les qualifications suivantes : Au moins un diplôme (BAC+5) dans les disciplines liées à la gestion environnementale et sociale (gestion des ressources naturelles, politique environnementale, socio-économie, ingénierie de l’environnement ou toute autre discipline connexe) ;

Un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle pertinente en évaluation environnementale et sociale ;

Avoir rédigé avec satisfaction au moins deux (2) audits de conformité environnementale et sociale pour des projets et programmes de développement au cours des 5 dernières années financés par les banques multilatérales de développement dont au moins un (01) de projets financés par la Banque Africaine de Développement ; f(fournir à cet effet les attestations de bonne exécution) ;

Avoir au moins 5 (cinq) missions dans la préparation et/ou la mise en œuvre des instruments environnementaux et sociaux (CGES, EIES/PGES, PAR, etc) de projets financés par les Banques Multilatérales de Développement (BAD, BM, BID, etc) ou d'autres Institutions Financières de Développement ;

Être familier avec les Sauvegardes Opérationnelles (SO) de la BAD et des dispositions et normes internationales en matière d’environnement ;

Avoir une expérience dans le pays hôte du projet serait un avantage supplémentaire ;

Avoir de bonnes capacités de communiquer aisément à l'écrit et à l'oral en français.



5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conforme à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date d’octobre 2015, qui sont disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.



6. Les critères d’évaluation des candidatures sont dans le tableau ci-dessous. Le candidat classé premier dont la note est supérieure au score minimum de 75 sera invité à négocier le contrat. Au cas où des consultant(e)s seront classé(e)s 1er exæquo, le/la candidat(e) ayant le plus grand nombre de points au critère expérience spécifique sera sélectionné(e). Le candidat retenu sera invité à soumettre une proposition technique et financière.



N° Critères Notes 1 Profil académique 20 · Au moins un diplôme (BAC+5) en disciplines liées à la gestion de l’environnement, gestion des ressources naturelles, politique environnementale, ingénierie ou gestion de l’environnement ou toute autre discipline connexe ; Diplôme Conforme 20 points Diplôme non conforme : 0 point

2 Expérience Générale 25 08 années d'expérience professionnelle pertinente en Évaluation Environnementale et Sociale de projet de développement ou d’infrastructure :

Moins de huit (08) années : 0 point

Huit (08) années : 20 points

Plus de huit (08) années = 2,5 points par année supplémentaire jusqu’à un maximum de 25 points pour l’ensemble du critère

3 Expérience spécifique 50 Expérience dans la réalisation d'audits de conformité environnementale et sociale de la mise œuvre de projets et programmes financés par les banques multilatérales de développement : 10 points par expérience pour les deux (2) premières

Plus de deux (2) expériences similaires : 5 points par expérience similaires jusqu’à un maximum de 2 expériences soit 10 points

Note : 30 points Expérience dans les missions de préparation et/ou la mise en œuvre des instruments environnementaux et sociaux (CGES, EIES/PGES, PAR, etc) de projets financés par les Banques Multilatérales de Développement (BAD, BM, BID, etc) ou d'autres Institutions Financières de Développement : 0 expérience : 0 point ;

3 points par expérience pour les 5 premières expériences soit 15 points

Plus de 5 missions, 2,5 points par mission dans dépasser 5 points (soit 2 missions) Note : 20points 4 Connaissances complémentaires 05 Connaissances des dispositions et normes internationales en matière d’environnement, y compris le Système de sauvegarde intégré de la BAD : 5 points 5 TOTAL 100 Points

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les termes de référence à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivantes :

Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 8 h 00 mn à 12 h 00 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 00 mn, heure locale

Les manifestations d’intérêt écrites en langue française doivent être déposées ou envoyées à l’adresse ci-après, par courrier ou email au plus tard, le 09/06/2023 à 10 h 00 mn précises, heure locale et porter expressément la mention ou l’objet :