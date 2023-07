ANNONCES Tchad : Recrutement d'un Consultant pour le Projet PROLAC-TD

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Juillet 2023



Avis à Manifestation d'Intérêt N°002/MPEPIUSE/SG/PROLAC-TD/SPM/2023, relatif au recrutement d'un consultant chargé d'appuyer à l'élaboration des Plans d'Investissement Annuel au profit des quatre (04) communes et de neuf (09) cantons dans les Provinces du Lac et du Hadjar-Lamis.

Numéro du Don : IDA D 6340-TD



Le Gouvernement de la République du TCHAD a reçu un financement de l'Association Internationale de Développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre de contrat cité ci-dessous :

Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer à l'élaboration des Plans d'Investissement Annuel au profit des quatre (04) communes et des neuf (09) cantons dans les Provinces du Lac et du Hadjar-Lamis.



I. OBJECTIFS DE LA MISSION

L'objectif de cette étude est d'appuyer 04 communes et 09 cantons dans l'élaboration des Plans d'Investissement Annuel sur la base de leurs PDL/PDC produits avec l'appui du projet. De façon spécifique il s'agira de :

Þ Analyser les différents PDC et PDL afin d'identifier les actions qui feront l'objet de programmation d'investissement ;

Þ Conduire les consultations avec les conseils communaux et cadres cantonaux de développement en vue de prioriser les investissements à planifier au titre de l'année 2024 Elaborer les PIA pour chaque commune et cantons.



II. CONNAISSANCE DE LA MISSION

La présente mission sera exécutée par un groupe de consultants et comprendra les grandes étapes suivantes :

a) Une phase préparatoire consacrée aux rencontres avec le commanditaire pour s'accorder sur le déroulement de la mission, la méthodologie de l'étude, la compréhension des livrables et l'identification des acteurs clés. À l'issue de cette phase préparatoire, un rapport de démarrage sera transmis par les consultants ;

b) Une phase de travail qui va s'appuyer sur les PDC/PDL déjà produits pour élaborer les PIA; c) Une phase de collecte de données et d'interaction avec les acteurs locaux dans chacune des communes et cantons ;

d) Une phase d'élaboration des PIA ;

e) Une phase de restitution et validation des PIA dans chaque commune et canton ;

f) Une phase de dépôt du rapport définitif ;

g) La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;

h) Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec les accords de financement ;

i) Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l'audit ont été remboursées aux Comptes Désignés. Ces dépenses feront l'objet d'une note séparée dans le rapport d'audit.



III. COMPOSITION DU DOSSIER DE LA MANIFESTATION D'INTERET

✓ Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Coordonnateur National de PROLAC-TD ;

✓ CV du personnel chargé de réaliser la mission du consultant, de ses domaines de compétence ;

✓ Le Consultant doit être un Cabinet ayant une expérience confirmée d'au moins dix (10) ans.



Le Projet de Relance et du Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD) invite les consultants («< Services consultants ») intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.



Les candidats intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises, une expérience générale et spécifique à la mission et prouver qu'ils ont un personnel clé pour l'exécution des services.



Les candidats seront sélectionnés selon la procédure de Sélection fondée sur la Qualité et Coût (SFQC) telle que décrite dans «<le Règlement de passation des marchés de la Banque » affiché sur le site Web:



Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Termes de Référence), tous les jours ouvrables du lundi à jeudi de 08 heures à 15h30 minutes et vendredi de 08 heures à 12 heures aux adresses ci-après : [yang.joel@prolac-td]mail:yang.joel@prolac-td , Tél : (+235) 66 25 20 01 ou djindoroger@gmail.com, Tél: (+235) 66 29 70 35 ou sur le site Web www.prolac.td.



Les expressions d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessus sous forme de support papier (plis fermé) en trois (03) exemplaires dont un original et support électronique au plus tard le 14 août 2023 à la Coordination Nationale du PROLAC-TD sis au Quartier Sabangali à N'Djaména-Tchad. Le Gouvernement de la République du TCHAD a reçu un financement de l'Association Internationale de Développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre de contrat cité ci-dessous :L'objectif de cette étude est d'appuyer 04 communes et 09 cantons dans l'élaboration des Plans d'Investissement Annuel sur la base de leurs PDL/PDC produits avec l'appui du projet. De façon spécifique il s'agira de :Þ Analyser les différents PDC et PDL afin d'identifier les actions qui feront l'objet de programmation d'investissement ;Þ Conduire les consultations avec les conseils communaux et cadres cantonaux de développement en vue de prioriser les investissements à planifier au titre de l'année 2024 Elaborer les PIA pour chaque commune et cantons.La présente mission sera exécutée par un groupe de consultants et comprendra les grandes étapes suivantes :a) Une phase préparatoire consacrée aux rencontres avec le commanditaire pour s'accorder sur le déroulement de la mission, la méthodologie de l'étude, la compréhension des livrables et l'identification des acteurs clés. À l'issue de cette phase préparatoire, un rapport de démarrage sera transmis par les consultants ;b) Une phase de travail qui va s'appuyer sur les PDC/PDL déjà produits pour élaborer les PIA; c) Une phase de collecte de données et d'interaction avec les acteurs locaux dans chacune des communes et cantons ;d) Une phase d'élaboration des PIA ;e) Une phase de restitution et validation des PIA dans chaque commune et canton ;f) Une phase de dépôt du rapport définitif ;g) La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;h) Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec les accords de financement ;i) Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l'audit ont été remboursées aux Comptes Désignés. Ces dépenses feront l'objet d'une note séparée dans le rapport d'audit.✓ Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Coordonnateur National de PROLAC-TD ;✓ CV du personnel chargé de réaliser la mission du consultant, de ses domaines de compétence ;✓ Le Consultant doit être un Cabinet ayant une expérience confirmée d'au moins dix (10) ans.invite les consultants («< Services consultants ») intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.Les candidats intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises, une expérience générale et spécifique à la mission et prouver qu'ils ont un personnel clé pour l'exécution des services.Les candidats seront sélectionnés selon la procédure detelle que décrite dans « worldbank.org/html/opr/consult Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Termes de Référence), tous les jours ouvrables du lundi à jeudi de 08 heures à 15h30 minutes et vendredi deaux adresses ci-après : [yang.joel@prolac-td]mail:yang.joel@prolac-td , Tél : (+235)Les expressions d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessus sous forme de support papier (plis fermé) en trois (03) exemplaires dont un original et support électronique au plus tard le Annonce PROLAC-TD - Consultant.pdf (1.41 Mo)





Dans la même rubrique : < > Tchad : Recrutement d'un(e) Chargé(e) des Affaires Juridiques pour le compte d'un Centre associatif à N'Djamena Tchad : Le Projet PIRECT recrute un(e) "Spécialiste en Sauvegardes Environnementales" (ASMI) Tchad : Avis à Manifestation d'Intérêt pour l'audit des comptes du projet PDCEJ Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)