Tchad : Recrutement d'un Spécialiste en Génie Energétique pour le Projet PROLAC-TD

Recrutement d’un Spécialiste en Génie Énergétique - PROLAC-TD

L'Unité de Gestion du Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD) annonce le recrutement d’un spécialiste en Génie Énergétique. Ce poste est financé par un don de la Banque Mondiale au Gouvernement Tchadien pour la mise en œuvre du projet PROLAC-TD, qui vise à soutenir le développement économique et à améliorer les infrastructures énergétiques dans la région du Lac Tchad.

Contexte et Justification :

Le projet, avec un financement total de 45 millions de dollars sur une période de 5 ans (2021-2025), se concentre sur la surveillance, la maintenance, et la gestion des installations énergétiques nouvelles et en cours d'installation. Ce recrutement vise à garantir la bonne gestion de ces installations et à apporter l'expertise nécessaire pour assurer la durabilité des infrastructures énergétiques mises en place.

Mission Principale :

Le spécialiste en Génie Énergétique sera responsable de :

- Élaborer et améliorer les plans de maintenance et de surveillance des stations de pompage et des systèmes photovoltaïques.

- Superviser les travaux d'installation, de maintenance, et de dépannage.

- Coordonner avec les différentes institutions et partenaires pour assurer l'homogénéité des approches techniques.

Qualifications Requises :

- Diplôme universitaire en électromécanique, génie mécanique, énergétique, ou disciplines similaires (niveau Bac+5 minimum).

- Minimum de 5 ans d'expérience professionnelle générale.

- Expérience spécifique d'au moins 4 ans dans les études et travaux relatifs aux stations de pompage et systèmes énergétiques.

- Compétences en gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) et maîtrise des outils informatiques.

Détails de la Mission :

Le contrat est d'une durée de 15 mois à temps plein, non renouvelable, et le lieu de travail est à Bol, sous l'unité de gestion du PROLAC-TD.

Pour plus d'informations, les termes de référence complets sont disponibles sur le site du projet ou peuvent être retirés au Secrétariat de la Coordination Nationale de PROLAC TD à N'Djamena, Tchad. Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV détaillé, et des preuves de leurs qualifications, avant le 16 septembre 2024 à 15h30 heure locale. Les dossiers peuvent être déposés physiquement ou envoyés par email à [email protected] Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour poursuivre le processus de sélection.

