Tchad : Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementale et Sociale à la CEP-SNE (Projet PASET)

Énergien° DON 2100155042184P-TD-F00-0041. Le Gouvernement du Tchad a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Secteur de l’Énergie Électrique au Tchad (PASET), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le contrat d’un consultant individuel,pour assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des activités environnementales et sociales du PASET.2. Les services prévus au titre de ce contrat sont de promouvoir et de renforcer les sauvegardes et la conformité environnementale et sociale dans les activités du projet. Les termes de référence donnent le détail des tâches à exécuter dans le cadre de cette mission.3. La Société Nationale d’Électricité invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et leur expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (le curriculum vitae (CV) détaillé faisant ressortir les qualifications et les expériences dans des missions comparables, les copies des diplômes, les attestations de formations, les références de prestations similaires accompagnées des preuves de réalisation notamment les attestations de services faits délivrées par le Client, certificats de travail, etc.).4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement », édition d’octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.5. Le Consultant individuel devra satisfaire aux exigences de qualification et d’expérience suivantes :· Être titulaire d’un diplôme minimum de BAC+5 en gestion de l’environnement, ressources naturelles, hygiène, sécurité environnement et gestion des risques, sciences sociales, anthropologie, sociologie, études de genre ou tout diplôme jugé équivalent ;· Justifier d’une expérience d’au moins 03 ans dans le domaine de la protection de l’environnement, de l’évaluation et du suivi environnemental et social, de la réinstallation involontaire, de l’Audit environnemental et social en rapport avec les projets financés par la BAD et/ou les autres institutions multilatérales de développement · Justifier d’au moins cinq (05) années d’expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale (EIES, PGES, PHSS, Évaluation sociale, Plan d’Action de Réinstallation, Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, Cadre de Politique de Réinstallation) de préférence en rapport avec les projets financés par la BAD ;· Avoir (i) élaboré ou mis en œuvre ou (ii) participé à élaborer ou mettre en œuvre en tant qu’expert(e) environnemental (e) et social(e) au moins cinq (05) instruments de sauvegardes environnementale et sociale ((EIES, PGES, PHSS, Évaluation Sociale, Plan d’Action de Réinstallation, Cadre de Gestion Environnementale et Sociale ; Cadre de Politique de Réinstallation etc.) de projets financés par la BAD et/ou les autres institutions multilatérales de développement· Avoir une bonne connaissance de la réglementation en matière protection de l’environnement et en matière sociale, y compris les thématiques relatives au HSE au Tchad ;· Avoir une bonne connaissance des politiques et procédure de sauvegardes environnementale et sociale y compris les sauvegardes opérationnelles de la BAD ;· Avoir des connaissances sur les problématiques de changements climatiques et leurs effets sur l’environnement et les populations;· Avoir des connaissances des normes internationales : sécurité (ISO 45001) ; Environnement (ISO 14001) et gestion des risques (ISO 31000) ;· Avoir une connaissance des outils informatiques et des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, …. Etc.) ;· Avoir des dispositions pour travailler en équipe et à séjourner en milieu rural ;· Connaitre la problématique des questions liées aux projets d’infrastructures et avoir une bonne capacité d’anticipation des effets/impacts des activités y afférent sur l’environnement.· Avoir une bonne maîtrise du Français ;· Avoir une connaissance dans le secteur de l’énergie au Tchad serait un atout.6. Les consultants seront évalués sur la base de leurs dossiers de candidature, suivant les critères et le barème de notation ci-après :