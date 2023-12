Tchad: Référendum constitutionnel : : Les militaires votent à Amdjarass

En effet, à Amdjarass, chef lieu de la province de l'Ennedi Est, plusieurs militaires ont fait le déplacement pour honorer leur devoir citoyen en essayant d'adopter ou rejeter une proposition de constitution et trancher en même temps le débat sur la forme de l'État qui n'avait pas été réglé pendant le Dialogue National Inclusif et Souverain. Ce référendum constitutionnel constitue avec les élections générales prévues pour l'année prochaine, une étape cruciale vers un retour à l'ordre constitutionnel depuis la mise en place de la transition en Avril 2021, après le décès du Maréchal Idriss Déby Itno.



Il est à noter que dès le début de la campagne référendaire, plusieurs tendances se sont dégagées entraînant ainsi une polarisation de l'échiquier politique entre ceux qui défendent l'actuel projet de constitution proposé par le gouvernement, ceux qui sont contre ce texte constitutionnel et enfin le camp qui appelle au boycott pur et simple de ce référendum constitutionnel.



Par ailleurs, le vote populaire c'est à dire celui qui concerne l'ensemble des tchadiens devrait se tenir ce 17 décembre 2023.