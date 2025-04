Tchad : Réhabilitation imminente de l'axe Djarmaya–Dandi Guité Karal

Accompagné de techniciens de son ministère et de partenaires techniques, le ministre a pu constater par lui-même l’étendue des dommages subis par la route, notamment la présence de nombreux nids-de-poule et des affaissements importants. Cette situation critique entrave sérieusement la circulation des personnes et des biens, ayant un impact direct négatif sur les échanges économiques de la région.





Face à cette urgence, le Ministre a déclaré : « Ce tronçon est vital pour le désenclavement de plusieurs localités. Nous avons noté l'urgence de la situation, et des décisions fortes ont été arrêtées pour engager rapidement les travaux palliatifs afin de maintenir la circulabilité jusqu'en octobre 2025 et d'envisager une réhabilitation complète en 2026 ».





Selon les informations fournies par le Ministre, ces travaux palliatifs devraient démarrer incessamment avec le soutien des entreprises #SATOM, SNER et SOTEC. L'objectif immédiat est de traiter les sections les plus critiques de la route afin de rétablir une circulation acceptable en attendant la mise en œuvre d’un projet de réhabilitation de plus grande envergure. Dans le cadre de ce projet de réhabilitation complète, une station de pesage sera installée afin d'assurer une meilleure protection de la chaussée à long terme.





Concernant les pistes secondaires qui desservent des localités importantes pour le développement socio-économique de la capitale et du Tchad, le Ministre a donné des instructions spécifiques à l'entreprise SATOM pour qu'elle procède à l'aménagement de la piste rurale de 7 kilomètres menant à Boutelfil. De plus, les pistes reliant les localités de Mani et Mahada devraient également être aménagées très prochainement grâce au financement du Fonds d'Entretien Routier (FER).