Tchad : Relance de la production pétrolière à Belanga, un nouvel élan pour l'économie nationale

Le secteur pétrolier tchadien s'apprête à connaître un nouvel essor avec la reprise des activités sur le site de Belanga. La ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, a reçu ce mercredi 12 mars 2025, le PDG de United Hydrocarbon Chad Limites (UHCL), M. Levy Warren, accompagné de son partenaire financier Transfigura, pour discuter des modalités de cette relance.





Reprise des activités à Belanga : un objectif prioritaire





Les discussions ont principalement porté sur l'accélération des travaux sur le site de Belanga, en vue d'une entrée en production prévue pour le troisième trimestre 2025. Cette reprise est un enjeu majeur pour le Tchad, qui vise à augmenter sa production pétrolière et à renforcer son économie.





Objectif : 5000 barils par jour





Les prévisions tablent sur une production de 5000 barils par jour, ce qui devrait significativement améliorer le niveau de production pétrolière tchadienne. Cet objectif s'inscrit pleinement dans les priorités du chantier numéro 7, qui vise à diversifier l'économie nationale et à renforcer la contribution du secteur pétrolier au développement du pays.





Partenariat stratégique avec Transfigura





Le partenariat entre UHCL et Transfigura est un atout majeur pour la réussite de ce projet. Transfigura, acteur majeur du commerce international de matières premières, apporte son expertise et son soutien financier pour optimiser l'exploitation future et le cadre commercial du site de Belanga.





Collaboration avec les entités nationales





UHCL explore également les opportunités de collaboration avec les entités nationales pour maximiser les retombées économiques de ce projet pour le Tchad. Cette approche, qui privilégie le partenariat et le transfert de compétences, vise à renforcer la capacité du secteur pétrolier tchadien à long terme.