Tchad : Relance des Activités Scolaires à l’IPEP de Mbikou

L'objectif principal de cette réunion était d’orienter les Directeurs d'École et atteindre les Objectifs Éducatifs. L'inspecteur pédagogique, Tomdongarti Ngaredim, a abordé plusieurs sujets clés.



L'inspecteur a également signalé une baisse de niveau des élèves, un phénomène préoccupant. Il a demandé un suivi régulier des enseignants par les directeurs et les animateurs pédagogiques. De plus, il a encouragé les APE à sensibiliser les parents sur l'importance de leur engagement.



Le coordonnateur des activités de l'inspection, Dandadji Ayouba, a rappelé les rôles essentiels des directeurs, des APE et des enseignants pour le bon fonctionnement des établissements. Il a également mis en lumière des problèmes tels que le retard, l'absence et le comportement inapproprié de certains enseignants, nécessitant une surveillance continue.



Les échanges ont mis l'accent sur les critères de recrutement des maîtres communautaires et l'application des règles de conduite au sein des écoles. Les participants se sont mis d'accord pour une rentrée des classes prévue le 1er octobre 2024.



Cette réunion marque un pas important vers la relance des activités scolaires à Mbikou. Elle souligne l'engagement des différentes parties prenantes à travailler ensemble pour améliorer la qualité de l'éducation et garantir un environnement propice à l'apprentissage pour tous les élèves.