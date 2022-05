Tchad : Relax auto-école va former des chauffeurs professionnels en conduite défensive

Relax auto-école a annoncé le 17 mai le lancement d'une formation en conduite défensive (Smith system driving) qui veut dire : visez loin pendant la conduite, ayez une vue d’ensemble, bougez les yeux sans arrêt, gardez l’espace autour de vous et assurez- vous d’être vu. Au total, neuf agents du FONAP bénéficieront pendant quelques jours de cette formation qui est un concours de partenariat entre Relax auto-école et le FONAP.



Pour le directeur général de Relax auto-école, Nadjo Ahmet Djarma, cette formation n’est pas la première ni la dernière car le souhait de renforcer la capacité en conduite défensive des chauffeurs du FONAP est une nécessité.



"La conduite est un privilège et non un droit. Toutes les règles et tous les règlements de conduite peuvent sembler très lourds, mais si vous apprenez ces règles, vous serez un professionnel de la route en un rien du temps", a-t-il confié.



D’après le directeur Nadjo Ahmet Djarma, compte tenu de la circulation complexe, cette formation défensive permettra de réduire considérablement le risque d'accident, facilitera la bonne maitrise automobile et le bon comportement civique. Elle procurera également des conseils utiles pour améliorer la sécurité tout en permettra aussi d’avoir le visuel d'agir avec professionnalisme et responsabilité en développant une bonne connaissance en matière de sécurité routière.



Nadjo Ahmet Djarma précise que cette formation se fera en deux phases (pratique et théorique). Il rassure que ces neuf agents sortiront à la fin de cette formation non seulement comme des bons chauffeurs mais également des médecins qui ont fini avec leur spécialité. Ils seront des formateurs, des experts en conduite automobile et en sécurité routière pour la société.



Pour le représentant du FONAP, Gamy Dogla Ngardiguina, cette formation vient à point nommé car il est question de renforcer la capacité des chauffeurs pour plus de vigilance et afin d’éviter les dégâts. Gamy Dogla Ngardiguina appelle les chauffeurs à plus d’assiduité et à être prudents pour bien assimiler cette formation.



D’après le formateur Dingamnayal Ndoubaro Hervé, ce renforcement de capacité des chauffeurs va donner un plus pour qu’il y ait zéro ignorance et zéro incivisme.