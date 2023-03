Tchad : Remadji Rose élue Miss 8 Mars 2023 pour la province de la Tandjilé

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne, la conseillère nationale de Transition, Micheline Moguena a organisé le 7 mars, une élection de Miss 8 Mars, édition 2023 à Laï.



La cérémonie s'est déroulée au Centre de lecture et d'animation culturelle de Laï, en présence du premier adjoint au maire, Joseph Lagué, ainsi que de quelques délégués et chefs de service provinciaux de la Tandjilé.



Pour Micheline Moguena, l'initiatrice de l'événement, cette cérémonie avait pour but d'encourager les filles à s'intéresser à la culture, de leur permettre de rencontrer d'autres jeunes filles et de s'exprimer en public.



À l'issue de l'élection, Mlle Remadji Rose a été élue Miss 8 Mars, édition 2023, pour la province de la Tandjilé. Hinda Sylvie est devenue la première dauphine et Mlle Virginie a remporté le titre de deuxième dauphine.