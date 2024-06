Tchad : Remise d'une ambulance au centre de santé de Sara Arabe, district de Bitkine

La cérémonie de remise officielle de l'ambulance s'est déroulée dans une ambiance festive et solennelle, en présence des autorités locales, du personnel du centre de santé et des populations du village.



Le Chef du centre de santé de Sara Arabe a adressé ses remerciements au Ministère de la Santé Publique et de la Prévention pour ce don précieux qui permettra d'améliorer la prise en charge des patients et de sauver des vies humaines.



Le Délégué provincial de santé du Guéra ou son représentant a souligné l'importance de cette ambulance pour le centre de santé de Sara Arabe et pour l'ensemble des populations du district de Bitkine. Il a rappelé les défis liés à l'accès aux soins de santé d'urgence dans les zones rurales et a indiqué que cette ambulance contribuera à réduire les taux de mortalité et à améliorer la qualité de vie des populations.



Le Préfet du département d'Abtouyour a félicité le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention pour son engagement à renforcer le système de santé dans la région. Il a exhorté le personnel du centre de santé à faire bon usage de cette ambulance et à assurer son entretien régulier.



L'acquisition de cette ambulance par le centre de santé de Sara Arabe devrait avoir un impact positif sur la santé des populations du district de Bitkine, en permettant une meilleure prise en charge des patients en situation d'urgence, une réduction des délais d'évacuation des patients vers les structures sanitaires de référence, une diminution des taux de mortalité et une amélioration de la qualité de vie des populations.



La remise de cette ambulance au centre de santé de Sara Arabe constitue une étape importante dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé des populations tchadiennes, en particulier dans les zones rurales. Cette initiative traduit la volonté du gouvernement tchadien de garantir à tous les citoyens le droit à une santé de qualité.