Tchad : Remise des équipements et consommables médicaux au profit des hôpitaux nationaux et provinciaux dont celui de l’armée nationale tchadienne

Lors de cet événement, le Coordonnateur du Programme National de Lutte contre la Cécité a expliqué le processus d'obtention de ce don d'une valeur estimée à plus deux milliards FCFA. Il a également mis en avant les actions réalisées par le programme qui ont été reconnues au niveau international. Il a ensuite évoqué les formations dispensées aux spécialistes des soins oculaires.



Le Ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a souligné que les plus hautes autorités du pays ont demandé au ministère de diversifier ses partenariats afin d'améliorer l'efficacité du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins des populations. Il a annoncé que son département travaille activement pour favoriser une collaboration dynamique entre le secteur public et privé tout en adoptant des stratégies innovantes visant à améliorer les soins médicaux prodigués aux Tchadiens.



Dr Abdelmadjid Abderahim a rappelé l'importance accordée par les plus hautes autorités du pays au bien-être sanitaire des populations et en a profité pour remercier particulièrement le Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno, pour son leadership et son soutien constants envers le système de santé. Il a également exprimé sa gratitude envers la Banque Islamique de Développement, tous les partenaires impliqués dans ce projet ainsi que l'équipe du Programme National de Lutte contre la Cécité et tous ceux qui ont contribué à sa réalisation.



Les équipements mis à disposition des hôpitaux permettront de renforcer leurs capacités techniques, d'améliorer la prise en charge et le traitement de certaines pathologies, a affirmé le Ministre. Il a précisé que cet appui provient du projet CURE de la BID à travers l'Alliance pour Lutter contre la Cécité Evitable (AFAB), un programme de partenariat Sud-sud lancé en 2008 dans le but de réduire l'incidence de la cécité causée par la cataracte et d'améliorer l'accès aux soins oculaires pour les populations vulnérables.



Enfin, le Ministre a instruit les formations sanitaires bénéficiaires d'utiliser rationnellement les équipements et consommables médicaux reçus tout en assurant leur entretien adéquat. Cette remise constitue une étape importante dans l'amélioration des soins médicaux au Tchad grâce à une collaboration entre différents acteurs nationaux et internationaux.