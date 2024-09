Tchad : Rencontre avec la Presse du Ministre de la Santé Publique

Points Abordés

Variole du Singe :

Aucun cas n’a été enregistré au Tchad, selon le ministre, qui a rassuré que des mesures préventives sont en place pour parer à toute éventualité.

État du Système de Santé :

Dr Abderahim a affirmé que le système de santé est résilient, malgré les défis rencontrés. Il a insisté sur l’importance de fournir des soins de qualité, centrés sur les besoins des patients.

Malnutrition :

Le professeur Mahamat Béchir, directeur de l'alimentation et de la nutrition appliquée, a expliqué les conséquences de la malnutrition sur la santé des enfants, leur scolarité et leur épanouissement. Il a détaillé les stratégies mises en place par le gouvernement pour protéger les enfants.

Insuffisances Rénales :

Le professeur Ibrahim Hamat, directeur général du centre hospitalier universitaire de référence nationale, a discuté des impacts des insuffisances rénales sur les ménages et la performance des fonctionnaires. Il a également souligné l'importance de la prise en charge gratuite de la dialyse.

Conséquences Sanitaires des Inondations :

Le secrétaire général du ministère a présenté des analyses sur la mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi que sur les conséquences sanitaires des inondations.

Appel à la Collaboration

Dr Abdelmadjid Abderahim a rappelé que le système de santé est une responsabilité collective et a appelé tous les acteurs à contribuer à relever les défis sanitaires. Il a également souligné que la présence de personnel soignant qualifié est cruciale pour assurer une couverture sanitaire adéquate.



Conclusion

Le ministre a conclu en insistant sur la nécessité d’une communication efficace pour changer les comportements en faveur du bien-être sanitaire. Il a réaffirmé l’engagement des plus hautes autorités du pays à soutenir les activités du ministère de la santé, malgré les défis liés aux inondations et autres crises.