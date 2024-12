Tchad : Rencontre des Autorités à Moussoro sur la Gestion Administrative et la Cohésion Sociale

Cette réunion, à laquelle ont participé les autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et traditionnelles de la région, a permis de faire un état des lieux de la situation socio-sécuritaire et de définir les orientations stratégiques pour une meilleure gestion des affaires publiques.







Au cœur des échanges :



Cohésion sociale et prévention des conflits : Les participants ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer le dialogue intercommunautaire et de mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

Développement local et décentralisation : Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités des collectivités territoriales et à promouvoir une décentralisation effective.

Sécurité et ordre public : Les enjeux liés à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à la lutte contre l'insécurité ont été au centre des discussions.

Préparation des échéances électorales : Les participants ont abordé les aspects organisationnels et sécuritaires liés aux prochaines élections.

Enjeux et perspectives



Cette rencontre a permis de mettre en évidence les défis auxquels fait face la région, notamment les tensions intercommunautaires, les conséquences des changements climatiques et les effets de l'insécurité. Les participants ont convenu de renforcer la coordination entre les différents acteurs et de mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer la gouvernance locale et promouvoir le développement durable.