Tchad - Rencontre des acteurs urbains: une journée organisée par l'Ordre National des Architectes

Le président de l'ONAT, Senoussi Ahmat Senoussi, a souligné que cette rencontre avec les différents acteurs professionnels permettra de réfléchir à la manière d'aider le Tchad qui a grandement besoin d'aide, notamment en termes d’urbanisation, de maintien de la paix et de développement des ressources humaines professionnelles. Il est convaincu que ces actions contribueront au progrès durable du pays.



De son côté, le président national de la Chambre des Huissiers Commissaire de Justice du Tchad a saisi l’occasion pour saluer les acteurs urbains qui contribuent sans relâche au développement du Tchad. Selon lui, cette rencontre rassemble intelligentsia pour booster le développement du pays. Il insiste sur la nécessité de mener une guerre contre la misère et la pauvreté afin d'élever le Tchad au rang qu'il mérite.



Cet événement marque un pas important vers une collaboration plus étroite entre les divers ordres professionnels en vue d'améliorer les conditions socio-économiques et urbanistiques au Tchad. La vision partagée est celle d'un pays fort et prospère où chacun peut apporter sa contribution à travers son expertise professionnelle.