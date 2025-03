Tchad : Rencontre du Maire de la Commune de Mao avec les organisations locales

Lors de cette rencontre, le Maire Mahadi Ali Alifeï a présenté les membres de son équipe, en mettant en avant leur engagement envers le développement harmonieux de la commune. Plusieurs sujets essentiels ont été débattus, notamment les questions d’hygiène et d’assainissement de la ville, soulignant l'importance de maintenir un environnement propre et sain pour les habitants.

Transport Urbain et Collaboration Concernant le syndicat des transporteurs, des points majeurs tels que la réorganisation du transport urbain, la relocalisation des stations de véhicules, et le prélèvement de taxes ont été abordés. Le Maire a également souligné le rôle crucial du transport urbain dans l’économie locale, insistant sur l'importance pour les chauffeurs, via le syndicat, de respecter les consignes établies par la Mairie.



À cette occasion, la Maire adjointe, Mme Zara Bintou Mouta, a chaleureusement remercié tous les participants pour leur présence et leur implication. Elle a sollicité les contributions de chacun pour le développement de la commune, réaffirmant l’engagement de la Mairie à travailler en étroite collaboration avec les différentes organisations.

Encouragement et Engagement Collectif Les représentants des diverses entités présentes ont pris la parole tour à tour, exprimant leurs attentes et encourageant la nouvelle équipe municipale à œuvrer dans la transparence pour le développement de la ville. Ils ont également manifesté leur disponibilité à collaborer avec la Mairie afin de relever les défis, en particulier ceux liés à l’assainissement de la ville de Mao. La cérémonie s’est conclue par une photo de famille, symbolisant l’unité et l’engagement collectif pour le développement de la commune de Mao. Cet événement témoigne de la volonté des acteurs locaux de s'unir et de travailler ensemble pour relever les défis auxquels la commune fait face, promouvant ainsi un développement durable et inclusif.