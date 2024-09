Tchad : Rencontre entre l'Ambassadeur du Tchad et M. Christophe Guihot

Les deux ambassadeurs ont revisité les projets en cours et convenu de redynamiser leur coopération.



Ils ont également exploré de nouvelles pistes pour renforcer les relations entre le Tchad et la France, en particulier en ce qui concerne les enjeux de sécurité et de développement dans la région du Sahel.



Cette rencontre souligne l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour relever les défis communs et améliorer la coopération bilatérale.