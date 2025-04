Tchad : Rencontre entre la Ministre de l'Action Sociale et la Délégation du CICR

Le CICR, institution humanitaire fondée à Genève en 1863, est présent au Tchad depuis 1978. Cette rencontre a permis aux deux parties de faire un point exhaustif sur les différents domaines d'intervention de l'organisation sur le territoire tchadien.





Madame la Ministre en charge des Affaires Humanitaires a d’emblée rappelé les missions fondamentales assignées à son ministère. Elle a ensuite encouragé les partenaires humanitaires, dont le CICR, à aligner leurs actions sur la vision du programme du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Madame Zara Mahamat Issa a souligné que le gouvernement tchadien accorde une importance primordiale à toutes les initiatives humanitaires visant à apporter assistance et secours aux populations les plus vulnérables.





De son côté, le Chef de la délégation du CICR au Tchad, Monsieur Thierry Ribaux, a informé la ministre de l'implantation de son institution dans diverses régions du pays. Il a précisé que le CICR intervient dans des domaines essentiels tels que la santé, l'assistance aux populations affectées par les conflits et les catastrophes, ainsi que le rétablissement des liens familiaux perdus entre les réfugiés et les personnes déplacées.





Madame la Ministre Zara Mahamat Issa a ensuite exposé la complexité des défis humanitaires auxquels le Tchad est confronté. Outre le nombre important de réfugiés et les conséquences tangibles du changement climatique, le pays fait face à une raréfaction croissante des ressources disponibles. Elle a ainsi lancé un appel aux partenaires humanitaires pour des interventions équilibrées et coordonnées, afin d'éviter les doublons et de garantir que toute la population déplacée et réfugiée puisse bénéficier d'une assistance adéquate.





En conclusion, Madame la Ministre n’a pas manqué de saluer la présence active des équipes du CICR sur le terrain depuis de nombreuses années, reconnaissant l'impact positif de leurs interventions en faveur des personnes dans le besoin.