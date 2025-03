Tchad : Rencontre entre le Ministre de la Jeunesse et des Sports et un groupe de jeunes porteurs de projets

Ce lundi 24 mars 2025, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony, a eu une rencontre enrichissante avec un groupe de jeunes visionnaires conduits par leur coordonnateur, M. Mahamat Zakaria Djerou. Lors de cette rencontre, les jeunes porteurs de projets ont présenté leur initiative ambitieuse : le Festival "KOULOU SAWA", prévu pour le mois d'avril prochain.

Objectifs du Festival

Le Festival "KOULOU SAWA" a pour objectif de rassembler la jeunesse de plus de dix pays. Ce festival se veut être un cadre propice à l'échange, à la créativité et à la mise en lumière des talents émergents de la jeunesse tant tchadienne qu'internationale. Les organisateurs souhaitent promouvoir un environnement favorisant l’expression artistique et culturelle tout en renforçant les liens entre les jeunes de différents horizons.

Engagement du Ministre

Le Ministre Maïdé Hamit Lony a exprimé son enthousiasme envers ce projet, soulignant l'importance d'initiatives telles que celle-ci pour l'épanouissement de la jeunesse. Il a rappelé que le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, attache une attention particulière à la jeunesse. Dans sa vision de développement national, le Chef de l'État considère la jeunesse comme un pilier central de l'édification du Tchad de demain.

Soutien aux Initiatives Jeunes

Fidèle à cette vision, le Ministre a réaffirmé l'engagement de son département à soutenir toute initiative qui favorise l'expression de la créativité, valorise les talents et permet l'émergence de jeunes leaders capables de contribuer activement à la construction du pays. Cette rencontre marque donc un pas important vers un partenariat entre le gouvernement et la jeunesse tchadienne dans la quête d'un avenir meilleur. Le Festival "KOULOU SAWA" représente une opportunité unique pour la jeunesse de se rassembler, d'échanger des idées et de se projeter ensemble dans l'avenir. En soutenant de telles initiatives, le gouvernement tchadien démontre son engagement envers une jeunesse active, innovante et impliquée dans le développement du pays. Ce festival pourrait ainsi devenir un événement phare pour la jeunesse de la région et au-delà.