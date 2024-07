Tchad : Rencontre entre le Ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, et l'ensemble de son personnel

L’objectif de la rencontre était de donner des directives de fonctionnement administratif et des orientations pour une mise en œuvre rapide des engagements pris par le Président de la République dans le domaine des infrastructures.



Le Ministre a souligné certaines lacunes comme la lourdeur dans le traitement des dossiers, le non-partage des tâches, les fuites d'informations confidentielles, etc. Il appelle à plus de professionnalisme et de responsabilisation de chacun.



Il a interpellé les entreprises à s'impliquer davantage dans un esprit de partenariat. Le Ministre a aussi insisté sur l'accélération de certains projets prioritaires comme le pont de Goré, la voie de raccordement de l'aéroport d'Amdjarass, etc.



Le membre du gouvernement a souhaité que les nouveaux marchés intègrent davantage la construction d'écoles, de centres de santé, etc.



Il a annoncé qu’une réunion avec les délégués de l'administration décentralisée est prévue en septembre.



En résumé, cette rencontre visait à donner une nouvelle dynamique et des orientations claires pour une mise en œuvre efficace et rapide de la politique présidentielle en matière d'infrastructures.