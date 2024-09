Tchad : Rencontre entre le Président Deby et son homologue Xi Jinping, un moment clé dans les relations sino-tchadiennes

Le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, est arrivé à Beijing pour participer au forum sur la coopération sino-africaine. Lundi 2 septembre, il a été reçu par son homologue chinois, Xi Jinping, au Grand Palais du Peuple. La rencontre a duré près d'une heure et a inclus des membres des deux délégations.



Les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, renforçant ainsi leurs relations bilatérales. Xi Jinping a félicité Deby pour la bonne conduite de la transition au Tchad et son élection, exprimant son souhait de voir le pays émerger.



Xi a souligné que le Tchad est un partenaire privilégié de la Chine et a exprimé son désir de poursuivre et d'élever la coopération à un partenariat stratégique.



Mahamat Idriss Deby Itno a remercié la Chine pour son soutien dans divers secteurs, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, et les infrastructures.

Le Président Deby a plaidé pour un accompagnement chinois dans la construction d'infrastructures, y compris un nouveau stade et le siège du futur Sénat. Il a exprimé le soutien du Tchad au principe d'une Chine unique, incluant Taïwan.



Le Président Xi Jinping a promis d'accompagner le Tchad dans son développement, en mettant l'accent sur des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture, et l'accès à l'eau.

La rencontre a renforcé la position du Tchad comme un partenaire stratégique de la Chine, avec un engagement mutuel pour le développement. Cette rencontre marque un moment clé dans les relations sino-tchadiennes, avec des promesses de soutien et de coopération renforcée pour le développement du Tchad.