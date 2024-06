Tchad : Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques

Ils ont notamment discuté du rôle du CSAI dans la promotion des valeurs islamiques et de sa contribution au dialogue interreligieux dans le pays.



La rencontre a permis un échange de vues sur les moyens de renforcer la coopération entre le ministère et le CSAI, notamment dans le domaine de l'encadrement des pèlerinages et du rayonnement de l'islam tchadien à l'échelle internationale.



À l'issue de cette réunion, les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble pour le bien-être de la communauté musulmane tchadienne et le renforcement de la cohésion sociale dans le pays.